İkinci el alışveriş uygulaması letgo, Türkiye'nin dört bir yanında ders başı yapmak için gün sayan 700 bini aşkın öğrenci için #ÖğrenciyeEşya hareketini başlattı. Uygulama içinde 'Ücretsiz Eşya' kategorisini açan letgo ile üyeler, kullanmadıkları eşyalarını ücretsiz eşya kategorisine yükleyerek aynı bölgede eşya ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırabilecek.

ÖSYM sonuçlarına göre yeni akademik yılda Türkiye'nin dört bir yanından 710 bin 982 öğrenci ders başı yapacak. Ailelerinden ayrı bir şehirde okuyacak öğrenciler için en büyük zorluklardan biri de kısıtlı imkanlarla yaşanabilir bir öğrenci evi kurmak olacak. Yüz binlerce öğrencinin bu ihtiyacından yola çıkan letgo uygulaması da #ÖğrenciyeEşya hareketini başlattı.

Kullanıcılar, letgo uygulamasına eklenen "Ücretsiz Eşya" kategorisi üzerinden kullanmadıkları ve öğrencilere ulaşmasını istedikleri eşyaları listeleyebilecek. Böylelikle aynı bölgede yaşayan öğrenciler bu eşyalara ulaşabilecek.

2015 yılında Alec Oxenford ve Jordi Castello tarafından kurulan ve dünya genelinde 100 milyonun üzerinde yüklemeyi aşan ikinci el alışverişi uygulaması letgo’nun pazaryerlerinde elektronik, otomobil, koleksiyon parçaları, gayrimenkul, giyim ve mobilya gibi kategorilerde 400 milyon ilan yer alıyor.

‘KENARDA DURMASIN, BİR ÖĞRENCİNİN EVİNDE DURSUN’

Uygulama üzerinden başlattıkları iyilik kampanyasına değinen letgo Türkiye Genel Müdürü Onur Kavak, şunları söyledi: “Öğrencinin halinden, eskiden öğrenci olan anlar dedik ve letgo olarak bu fikirden yola çıkarak; aile evinden çıkıp yeni bir hayat kurmaya hazırlanan gençlerle destekçileri buluşturacağımız bir iyilik hareketi başlatmaya karar verdik. #ÖğrenciyeEşya hareketine katılmak isteyen herkes kullanmadıkları ya da kenarda duran eşyalarını letgo'ya yeni eklenen 'Ücretsiz Eşya' kategorisi üzerinden sisteme ekleyebilecek. Böylece öğrencilerimiz kendilerine en yakın lokasyondan paylaşılan ürünleri takip edip, talepte bulunabilecek ve sisteme eklenen ürünü ücret ödemeden teslim alabilecek.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ