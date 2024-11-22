Öğretmenler günü’ne özel indirimler

Arçelik ve Beko, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Öğretmenler Günü’ne özel sunacağı indirimleri duyurdu. Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı “Eğitim Neferlerine Minnet” kampanyası çatısı altında sunulacak fırsatlar ile öğretmenler evlerindeki konforu artıracak Arçelik ve Beko markalı ürünlere indirimli fiyatlarla ulaşabilecek. Arçelik ve Beko’nun 23 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak fırsatları ile öğretmenlere beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme kategorilerinde yüzde 15, küçük ev aletleri kategorisi ve mikrodalga fırınlarda ise yüzde 25 indirim sunulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, “Öğretmenlerimizi yalnızca bilgiyi aktarmakla kalmayıp, genç nesillerin karakterlerini ve hayata bakış açılarını şekillendiren rehberler olarak görüyoruz. Öğretmenlerimiz, gösterdikleri gayret ve verdikleri emek ile yalnızca öğrencilerimizin değil, ülkemizin geleceğini aydınlatıyorlar. Bakanlık olarak başlattığımız ‘Eğitim Neferlerine Minnet’ kampanyası ile öğretmenlerimize olan minnettarlığımızı bir kez daha sunmak istedik. Kampanyamızın bir parçası olarak, ülkemizin köklü markalarından Arçelik ve Beko ile bir iş birliği gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz” dedi.