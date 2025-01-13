Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğulcan Şahin 123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti! | Son dakika haberleri

        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!

        Adana'da, 123 suçtan aranan cezaevi firarisi 21 yaşındaki Oğulcan Şahin, polisin, kendisinin içinde olmadığı otomobilini durdurduğunu öğrenince sosyal medya hesabından, "Plakalara iyi bakın, belki bulursunuz" notuyla paylaşım yaptı. Yurt dışına kaçış hazırlığı yapan Şahin, polisin operasyonuyla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce cezaevinden firar eden, ‘dolandırıcılık’, ‘uyuşturucu kullanmak’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ gibi 123 suçtan hakkında arama kararı bulunan Oğulcan Şahin’in (21) yakalanması için çalışma başlattı.

        ZANLININ ARACI TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre firari şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden polis, aracın son olarak Adnan Menderes Bulvarı’nda olduğunu belirledi.

        "BELKİ BULURSUNUZ" PAYLAŞIMI YAPTI

        Bölgede araştırma yapan ekipler, otomobili durdurdu ancak Şahin’in içinde olmadığı tespit edildi. Oğulcan Şahin, polisin durdurup, kendini bulamadığı otomobilin önünde çektirdiği fotoğrafı, ‘Plakalara iyi bakın. Belki bulursunuz’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

        REKLAM

        POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

        Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen Oğulcan Şahin’in sevgilisini de takibe alan polis, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle eve operasyon düzenleyen polis, kapıyı kırıp içeri girdi.

        "SİZİ BEKLEMİYORDUM"

        Paylaşımından bir gün sonra karşısında polisi görüp, “Sizi beklemiyordum” diyen Şahin, yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyete götürülen Şahin, ifadesinde, “Hasımlarım var. Silahları, kendimi korumak için bulunduruyordum” dedi. Şahin, işlemlerinin ardından önce adliyeye, buradan da cezaevine gönderildi. Ele geçirilen silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp, kullanılmadığı araştırılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yeşilçam emektarının dramı
        Yeşilçam emektarının dramı
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"