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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'den "Sonsuza kadar evet"

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir rötarlı olarak evlendi. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos’taki nikâh törenini olumsuz hava şartları nedeniyle ertelemişti

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'den
Rötarlı olarak evlendiler
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HABERTURK.COM

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a erteledi.

Volkan Özdemir'in haberine göre ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi. Özdemir; konukların karşısına biri nikâh sırasında diğeri kutlama sırasında olmak üzere iki gelinlikle çıktı.

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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir evlendi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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