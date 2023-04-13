"BUNUN YERİ BURASI DEĞİL"



Bir süredir Demet Özdemir ile yollarını ayıracağı konuşulan Koç da, "Kendisi sette olduğu için gelemedi" demekle yetindi. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının 'alyans' sorusuna ise, "İnan, şahane bir ekip var. Ustalarımız var. Zaten sizinle sürekli karşılaşıyoruz. Bunları daha sonra konuşuruz. Bunun yeri burası değil" açıklamasında bulundu.



Oğuzhan Koç, bu sözleriyle aralarındaki tartışmanın devam ettiği ve boşanma aşamasına geldikleri yönündeki düşünceleri güçlendirdi.