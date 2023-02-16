"10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır." ifadesini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise; Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık.