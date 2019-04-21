Samsun'un Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi'ne gelen Zehra Güloğuz (22),edinilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında denize düştü. Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YÜZEREK KIYIYA ULAŞTIRDI

Güloğuz'un akıntıya kapılıp denizde çırpındığını gören polis memuru Ersin Özbek, üniformasını çıkarıp suya atladı. DHA'da yer alan habere göre polis memuru Ersin Özbek, boğulmak üzere olan Zehra Güloğuz'u yüzerek kıyıya ulaştırdı.

Bilinci yerinde olan Güloğuz, kıyıda bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Güloğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.