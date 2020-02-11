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Ömer Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" dedi.

Ömer Çelik
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yanıtlar verdi. "Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" mesajını paylaşan Çelik, şunları kaydetti: 

Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ’nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür.
 
FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadele bir devlet kararıdır. Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor.
 
Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye’ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar.
 
Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar. Demokrasimizi öteden beri tehdit eden zihniyetin farklı yüzleri var. Bu yüzlerden çok çirkin olan birinin yeniden sahne alma çabalarını görüyoruz.
 
Bu çevrelerin amacını net görüyoruz. FETÖ terör örgütü ile mücadele adı altında, bu örgütle gerçek mücadelenin öncüsü olan Cumhurbaşkanımıza saldırmak başka niyetlerin göstergesidir.

 

 

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