Omuz hareketiniz sizi ele verebilir! 0:00 / 0:00

İnternet ve sosyal medya kullanımındaki artışla birlikte kişisel veri tanıtımın da giderek çeşitlendiğini söyleyen Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkay Savaş, “Günümüzde artık kişisel veri, adınız soyadınız olabilir, telefon numaranız olabilir, doğum tarihiniz olabilir, vatandaşlık numaranız, banka hesap numaranız olabilir. Hatta omuz hareketleriniz bile kişisel veri kapsamına girebilir” dedi.

Savaş, “Kişiye özel bilgileri ele geçirerek, kredi kartı çıkartabilirler, sizin adınıza bir takım sakıncalı web sitelerine abone olabilirler. Parmak izinizden size ait başka mahrem bilgileri de öğrenebilirler. Örneğin artık parmak izinden bir kişinin herhangi bir deri hastalığının olup olmadığı bulunabiliyor. Dolayısıyla ‘Benim bilgilerimle ne yapacaklar?’ demeyin” uyarısı yaptı.

GittiGidiyor’un “Keşfedecek Çok Şey Var - Teknoloji” podcast serisinin “Dijital Dünyada Ne Kadar Güvendeyiz?” başlıklı yayınında konuşan Erkay Savaş, “Bir kişinin şifresini girerken, uzaktan kameralarla sadece omuz hareketlerini izleyerek ve bunu biraz da yapay zeka ile analiz ederek, şifresini bulabiliyorlar. Siber dünyada karşınızdaki kötü niyetli kişilerin yetenekleri, kapasiteleri ve yöntemleri çok fazla. Bunları hafife almayın” dedi.

EN ZAYIF HALKA 'İNSAN'

İnternet ve sosyal medyanın güvenlik düşünülerek tasarlanmadığı ve siber güvenlik zincirinin en zayıf tarafının ‘insan’ olduğunu belirten Erkay Savaş, siber güvenlik ve kişisel mahremiyet konularındaki bilincin ve farkındalığın daha fazla artırılması gerektiğine değinerek, şunları söyledi:

“Sosyal medyada sizin beğenilerinizden sizin psikolojik yapınızı, siyasal eğilimlerinizi anlayıp, siz göre içerik üretilip, önünüze sunulabiliyor. Sosyal medya hesaplarında neyi paylaştığınıza, kimlerle paylaştığınıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sizden istenilen izinleri de dikkatli okuyun.”

‘HERKES PYTHON ÖĞRENMELİ’

Türkiye’nin siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyenler için avantajlı bir konumda olduğunun altını çizen Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkay Savaş, bu alana ilgi duyan gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Önümüzdeki 5-10 senede siber güvenlikçilere ve bilgisayar mühendislerine çok fazla ihtiyaç olacak. Çok önemli kariyer fırsatları var. Burada yapılacak şey, bilgisayar okuryazarlığına daha erken yaşlarda başlatabilmek olmalı. Matematikten iyi anlıyorsanız, analitik düşünce ve problem çözme yeteneğiniz varsa, bilgisayar mühendisliği ve siber güvenlik alanında şansınızı deneyin. Hangi programcılık dilleri önemli derseniz? Ben herkese şunu söylüyorum: Python denilen bir programlama dili var. Bunu herkes öğrenmeli. ‘Ben makine mühendisiyim, ben restoran işletiyorum… Ne gerek var?’ diye düşünebilirsiniz, ama hayır öyle değil. Bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayar açıp kapatmak, word kullanmak değildir. Python programlama dilini herkes öğrenmeli. Bu işin yaşı yok. Merak ve yatkınlık varsa hiçbir yaş için bu geç değil. Bu işleri daha profesyonel yapmak isteyenler ise bilgisayarların alt yapılarını ve algoritmik düşünmeyi öğrenmeli.”