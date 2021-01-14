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HaberlerEnerjiAkaryakıtOPEC: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5.9 milyon varil artacak
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OPEC'in petrol üretimi arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC),küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artışla 95 milyon 910 bin varil olacağını açıkladı. OPEC'in günlük ham petrol üretimi günlük 278 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 360 bin varil oldu. Bu artışla, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı Aralık 2020'de yüzde 27,3’e yükseldi

OPEC: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5.9 milyon varil artacak
AA

OPEC'in Aylık Petrol Piyasası Raporu'na göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmalarının olumlu etkisi üzerine özellikle ABD'de akaryakıt talebinin artışa geçmesi ve Çin başta olmak üzere Asya ülkelerindeki ekonomik faaliyetlerin güçlü bir toparlanma sürecine girmesiyle endüstriyel yakıt talebinin artması küresel petrol talebini yukarı çeken ana unsurlar arasında yer aldı.

Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon varil artarak 27 milyon 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin bu dönemde günlük bazda 5 milyon 900 bin varil (yüzde 6,56) artarak yaklaşık 95 milyon 910 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya göre günlük 580 bin varil artarak yaklaşık 92 milyon 930 bin varile ulaştı.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde günlük 278 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 360 bin varil oldu. Bu artışla, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı Aralık 2020'de yüzde 27,3’e yükseldi.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) artarken, en büyük düşüş Nijerya'da görüldü. Libya'da günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre 136 bin varil, Irak'ta 76 bin varil ve BAE'de 63 bin varil artarken, Nijerya'da 28 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 300 bin varil artışla 67 milyon 570 bin varil seviyesine çıktı.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre 22 artarak 1215 oldu. Bu kulelerden 318’i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

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