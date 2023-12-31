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        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI'nin yıllık geliri 1,6 milyar doları aştı - Teknoloji Haberleri

        OpenAI'nin yıllık geliri 1,6 milyar doları aştı

        ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin yıllık gelirinin 1,6 milyar doları aştığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:32
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        OpenAI'nin geliri 1,6 milyar doları aştı
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        Üretken yapay zeka programı ChatGPT'nin gelişimi ve büyük yapay zeka atılımı ile teknoloji sektörünün gidişatı 2023 yılında farklı bir yönde oldu.

        Sektörde önemli bir konum elde etmesine, rakiplerinin hepsinin ChatGPT'yi takip etmesine karşın üretken yapay zeka uygulamasının yaratıcısı OpenAI çalkantılı bir yıl geçirdi. CEO'su Sam Altman'ı önce işten çıkartan, daha sonra gelen baskılarla geri alan şirket, tüm bu geçen çalkantılı döneme rağmen önemli bir gelir rakamına ulaşmayı başardı.

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        OpenAI, ChatGPT ürününden elde edilen güçlü büyümeyle 2023 Ekim ayında 1,3 milyar dolar olan gelirini 1,6 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkartmayı başardı.

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