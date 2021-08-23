Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2021 yılının ilk yarı sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 8.7 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10.8’i olan 33 bin 400 adet aracı filosuna kattı.

Yılın ilk yarısı itibariyle sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 223 bin 178 adet oldu. Sektörün toplam araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 7.1 azaldı ve 244 bin adede geriledi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAYI ARTTI

Rapora göre, Renault yüzde 23.3 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14.5’le Fiat, yüzde 11’le Volkswagen ve yüzde 10.9’la Ford takip etti.

Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50.9’u kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18.5 pay aldı. 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı ise 2021 yılının ilk yarısında yüzde 4.6’ya yükseldi.

Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 76.5 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 18.1’e çıktı. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 3.6’dan yüzde 5.4’e çıktı.

FİLONUN YÜZDE 70'İ OTOMATİK

TOKKDER raporuna göre, 2021 yılının ilk altı ayı sonunda operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan birinciliği devam etti. sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 64.3’le birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 19.1 ile ikinci sırada geldi. SUV araçlar ise yüzde 6.7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu araçları yüzde 1.9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün toplam araç parkındaki araçların yüzde 70’ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

SÖZLEŞMELERİN YARISI 30-42 AY SÜRELİ

TOKKDER’in hazırladığı rapora göre, sektörün 2021 yılının ilk yarısında ödediği vergi tutarı toplamda 4.5 milyar TL’yi buldu. Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise, yılın ilk yarısında Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 48.4’ünü 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü.

Bu sözleşmelerden sonra en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 21 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 19 oranında tercih edildi. 18 ayın altındaki kiralama sözleşmeleri ise kontratların yüzde 11.7’sini kapsadı.

'ARAÇ BULABİLİRSEK 20 MİLYAR TL YATIRIM YAPARIZ'

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, artık birçok şirketin filosunda 1 tane dahi ticari araç bulundurmaksızın kiralama yapabildiğini belirterek, "Ticari araca ilgi çok yüksek, daha da artacak. Bu durum satışlara da yansıdı. Ticari araç satışları 150 bin adetlerin üzerine hatta 200 bine yaklaşacak şekilde ilerliyor. Biz de payımızı artırıyoruz. Bu sektör açısından çok önemli. Sektörün, hafif ticari araçların kiralanmasının önünün açılmasıyla birlikte, adetsel açıdan geçmiş gücünü hızla toparlayacağına inanıyorum" dedi.

Ekici, gelecekte kiralama içerisindeki elektrikli ve hibrit araç payının hızla artacağını da kaydederek, "Dizelin payı azalıyor, benzinli payı artıyor. ÖTV matrahlarından dolayı düşük baremlerde ağırlıklı olarak benzinli araçların kalması ve çip krizinin etkileri bu anlamda daha etkili" diye konuştu.

TOKKDER Başkanı, yıl son tahmini ile ile ilgili olarak da, "Eğer çip krizine bağlı bulunurluk sorunu ve pandemiye bağlı olumsuzluklar azalırsa yatırım tutarımız rahatlıkla 20 milyar TL’yi bulabilir" ifadelerini kullandı.