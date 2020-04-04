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Oprah Winfrey'den koronavirüs hamlesi!

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından The Oprah Winfrey Show'a imza atan 66 sunucu Oprah Winfrey'ın, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağışta bulunduğu öğrenildi

Oprah Winfrey
HABERTURK.COM

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Vanessa Hudgens, Justin Timberlike, Lady Gaga ve Rihanna'nın ardından sunucu Oprah Winfrey da koronavirüsle mücadeleye destek oldu.

Winfrey, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele için 10 milyon dolar bağışladı. Winfrey’nın bağışının 9 milyon dolarlık kısmının Mississippi’deki erkek ve kız yurtları da dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölüneceği öğrenildi.

Winfrey’nin bağışının 1 milyon dolarlık kısmı ise doğrudan koronavirüsten etkilenenlere yardım etmek için başlatılan Amerika Gıda Fonu kampanyasına gideceği belirtildi.

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