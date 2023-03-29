Merdivenlerin engebeli yapısı da başka bir taktikti. Kalede yaşayanlar merdivenlerin düzenini biliyordu ve saldırı anında yukarıya çok hızlı bir şekilde çıkabiliyordu ama düşmanlar, loş ışıklı ve engellerle dolu merdiveni tanımayacağı için tökezliyorlardı.