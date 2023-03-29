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Orta çağ kalelerinin gizli savaş taktiği: Sarmal merdivenler

Orta çağ dönemlerinden kalan kalelerin birçoğu dar basamaklı bir sarmal merdivene sahip. Bu, mimari bir tesadüf değil aksine kaleyi düşmanlardan korumak için iyi planlanmış bir taktik! İşte, detaylar...

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  • Orta çağ kalelerinin gizli savaş taktiği: Sarmal merdivenler

    Eski yapıların birçoğunda özellikle Roma zamanından kalan yapılarda sıklıkla karşılaşılan sarmal merdivenler; ilk zamanlar taş veya mermerden yapılıyordu ve ağırlıklarını desteklemek için doğrudan yapının duvarına bitişik olarak inşa ediliyordu.
  • Orta çağ kalelerinin gizli savaş taktiği: Sarmal merdivenler

    Sarmal merdivenler, sadece estetikten dolayı inşa edilmiyordu; her şey bir savaş stratejisiyle ilgiliydi. 
  • Orta çağ kalelerinin gizli savaş taktiği: Sarmal merdivenler

    Dar yapılarıyla sarmal merdivenlerden silah kullanarak yukarı çıkmak oldukça zordu. Tek kişi için bile alan darken, toplu bir saldırı düşünülemezdi.
  • Orta çağ kalelerinin gizli savaş taktiği: Sarmal merdivenler

    Yukarı çıkanlar için kaledeki sarmal merdivenler saat yönünde dönecek şekilde tasarlanırdı. Böylece bir asker kaleye saldırmak için yukarı doğru çıktığında orta direk, askerin kılıç kullandığı sağ kolunun tarafında kalır ve hareket alanını daraltırdı.
  • Orta çağ kalelerinin gizli savaş taktiği: Sarmal merdivenler

    Yukarıdan aşağıya inerek, kalesini korumak isteyen askerlerin kılıç sallamak için daha fazla alanı olurdu. Bu strateji, düşmanın kılıcını etkili bir şekilde kullanmasını neredeyse imkânsız hale getirirdi.
  • Orta çağ kalelerinin gizli savaş taktiği: Sarmal merdivenler

    Merdivenlerin engebeli yapısı da başka bir taktikti. Kalede yaşayanlar merdivenlerin düzenini biliyordu ve saldırı anında yukarıya çok hızlı bir şekilde çıkabiliyordu ama düşmanlar, loş ışıklı ve engellerle dolu merdiveni tanımayacağı için tökezliyorlardı.
  • Orta çağ kalelerinin gizli savaş taktiği: Sarmal merdivenler

    Merdiven şekillerindeki tutarsızlık da bu taktiğe benziyordu. Merdivenlerin asimetrik inşa edilen basamakları, bazen geniş bazen dar hatta bazen fazlasıyla yüksek oluyordu. Bu sayede düşmanlar, saldırı anında düşmemek için ayaklarına odaklanmak zorunda kalıyordu.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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