Hollywood tarafından yaratılan canavar efsaneleri

VAMPİRLER GÜN IŞIĞINDA YANAR

Vampirlerin güneşte yanması, vampirlerle ilgili klâsik bir efsanedir. Ancak bu en popüler vampir olan Drakula'dan veya herhangi bir efsaneden gelmiyor.

Bir Drakula uyarlaması olan Alman yapımı Nosferatu, gün ışığında ölen ilk vampir uyarlamasıydı. Drakula romanında güneş vampirleri zayıflatsa da onları öldürmüyordu. Ancak filmin daha çarpıcı olması için Nosferatu'nun yanarak öldüğü bir sahne yaratıldı.