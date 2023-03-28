Etiyopya takvimine göre; bir yıl 365 gün, altı saat, iki dakika ve 24 saniyeden oluşur. Bu, her biri tam olarak 30 gün olan 12 ay olmak üzere toplam 13 ay eder. 13. ay, yalnızca beş veya altı günden oluşur. Yeni yıl takvimi ise 11 Eylül'de başlar.