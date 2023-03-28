Günümüzde kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasıyla birlikte hayvanlar, genlerini bir sonraki nesle aktaramadığı için vekil olarak, insan sahibini benimser ve tıpkı vahşi doğada olduğu gibi avını ailesi olarak benimsediği kişiye sunar.

Yani, bir dahaki sefere ağzında ölü bir fareyle giren kedinizi gördüğünüzde, bunun garip bir "seni seviyorum" demek olduğunu varsayabilirsiniz.

Kaynak: Science ABC