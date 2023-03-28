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Hayvanlar neden avlarını sahibine sunar? Bu bir çeşit sevgi göstergesi

Kedi ve köpeklerin, avladıkları hayvanı sahibine sunması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu davranış içgüdüseldir ve hayvanların avlarını, ailelerine sunma öğretisinden gelir.

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  • Hayvanlar neden avlarını sahibine sunar? Bu bir çeşit sevgi göstergesi sayılabilir

    Evinizde kedi veya köpek gibi bir patili dostunuz varsa birçok kez evcil hayvanınızın avladığı ölü hayvanı size sunması gibi ilginç bir olay yaşamış olabilirsiniz. Bu, bir insan için tuhaf olsa da hayvanlar için değil.
  • Hayvanlar neden avlarını sahibine sunar? Bu bir çeşit sevgi göstergesi sayılabilir

    Kediler ve köpekler 10 bin yılı aşkın bir süredir evcilleştirilmiş olmalarına rağmen, vahşi içgüdülerinin büyük bir kısmını hâlâ koruyorlar. Vahşi doğada, anne köpek ve anne kedi, yavrularını nasıl hayatta kalacaklarını öğretir. 
  • Hayvanlar neden avlarını sahibine sunar? Bu bir çeşit sevgi göstergesi sayılabilir

    Bu eğitim, avın nasıl izleneceğini, onlara nasıl saldırılacağını ve onları nasıl yeneceğini öğrenmeyi içerir.
  • Hayvanlar neden avlarını sahibine sunar? Bu bir çeşit sevgi göstergesi sayılabilir

    Bu şekilde hayatta kalmayı öğrenen kedi ve köpekler, avlarını kendi ailesine sunar. Evcil hayvanınız da tam olarak bu nedenden dolayı size avlarını sunuyor çünkü sizi, ailesinin bir parçası olarak görüyor.
  • Hayvanlar neden avlarını sahibine sunar? Bu bir çeşit sevgi göstergesi sayılabilir

    Günümüzde kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasıyla birlikte hayvanlar, genlerini bir sonraki nesle aktaramadığı için vekil olarak, insan sahibini benimser ve tıpkı vahşi doğada olduğu gibi avını ailesi olarak benimsediği kişiye sunar.

    Yani, bir dahaki sefere ağzında ölü bir fareyle giren kedinizi gördüğünüzde, bunun garip bir "seni seviyorum" demek olduğunu varsayabilirsiniz. 

    Kaynak: Science ABC

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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