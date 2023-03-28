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Neden gözleri kısmak daha iyi bir görüş sağlar?

Uzak bir noktayı görmek için gözlerimizi kısmak, çok mantıklı bir hareket gibi gözükmese de aslında ışığın, retinaya daha iyi girmesini ve bu sayede görüş kalitesinin artmasını sağlıyor.

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  • Neden gözleri kısmak daha iyi bir görüş sağlar? Gözleri kısmak neden net görmemizi sağlar?

    Bir noktayı görmek istediğimiz zaman akla gelen ve oldukça işe yarayan ilk hareket, gözlerimizi kısmak oluyor. Düşününce, daha iyi görmek için gözleri kısmak biraz mantığa ters kalabilir. Gözü daha az kullanmak neden bir şeyi daha net görmeye yardımcı oluyor?
  • Neden gözleri kısmak daha iyi bir görüş sağlar? Gözleri kısmak neden net görmemizi sağlar?

    Göz merceği, hem yakındaki hem de uzaktaki nesnelere odaklanmak için sürekli şekil değiştiriyor. Gözleri kısmak, ışığın gittiği bölge olan retinanın odaklanmasına yardımcı olmak için merceğin geçici olarak yeniden şekillenmesini ve görüşün netleşmesini sağlıyor. 
  • Neden gözleri kısmak daha iyi bir görüş sağlar? Gözleri kısmak neden net görmemizi sağlar?

    Cornell Malzeme Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlara göre; yaşlandıkça göz merceği sertleşir ve ışığı eskisi kadar iyi odaklayamaz. Ayrıca, bazı insanların gözleri önden arkaya doğru daha uzundur ve bu da ışığın doğru odaklanmamasına neden olabilir. İnsanlar gözlerini kısarak aslında gözlerinin şeklini çok az değiştiriyorlar, böylece ışık doğru bir şekilde retinaya odaklanıyor.

    Kaynak: Mental Floss

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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