Neden gözleri kısmak daha iyi bir görüş sağlar?

Cornell Malzeme Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlara göre; yaşlandıkça göz merceği sertleşir ve ışığı eskisi kadar iyi odaklayamaz. Ayrıca, bazı insanların gözleri önden arkaya doğru daha uzundur ve bu da ışığın doğru odaklanmamasına neden olabilir. İnsanlar gözlerini kısarak aslında gözlerinin şeklini çok az değiştiriyorlar, böylece ışık doğru bir şekilde retinaya odaklanıyor.

Kaynak: Mental Floss