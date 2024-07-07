Osman Aşkın Bak'tan Yusuf Can Zeybek'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Edirne'de bu yıl 663. düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Mustafa Taş’ı finalde yenerek üst üste 2. kez başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş’ı yenerek bu yıl da altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek’i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkarak mücadele eden tüm pehlivanlarımıza da tarihi mirasımızın yaşatılmasına sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.’’