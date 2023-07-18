Osmaniye’de ağır hasarlı bina çöktü
Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı
Giriş: 18.07.2023 - 00:55
Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen iki katlı bina çöktü.
İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.
AA'nın haberine göre; polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.
Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada incelemeye yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı.