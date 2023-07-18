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        Osmaniye’de ağır hasarlı bina çöktü

        Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 00:55
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        Osmaniye'de ağır hasarlı bina çöktü
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        Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen iki katlı bina çöktü.

        İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.

        AA'nın haberine göre; polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.

        Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada incelemeye yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı.

        #Son dakika haberler
        #Osmaniye
        #kahramanmaraş depremleri
        #haberler
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