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Yaz aylarına girilmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlanıyor. Bu yıl yaz tatilleri her ne kadar Covid-19’un gölgesi altında geçecek olsa da oteller, önemli hijyen tedbirleri alarak tatilcileri ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak otellerin koronavirüse karşı aldıkları tedbirler kadar siber saldırganlara (hacker) karşı da ciddi güvenlik önlemleri alması gerekiyor.

Birçok otelin ortak Wi-Fi ağlarına sızmayı başarabilen ya da benzeri ortak Wi-Fi ağları oluşturan hacker’ler, tatilcilerin ve otellerin bu yaz da kabusu olabilir. Ağ güvenliği ve çok faktörlü kimlik doğrulama hizmet sağlayıcısı WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, sık karşılaşılan ortak Wi-Fi saldırısına karşı otelleri uyarırken tatilcilere de 5 kritik öneride bulundu.

‘EN AZ 20 YILDIR BU STRATEJİYLE SALDIRIYORLAR’

Oteller ve tatilcilerin ortak Wi-Fi tehditlerine yeterince gerekli önemi göstermediğini ifade eden ağ güvenliği uzmanları, güvenilen kablosuz ortamlarda 20 yıldan fazladır hacker’lar tarafından uygulanan, “Şeytan İkiz” olarak da bilinen “Evil Twin” saldırısının tamamen aynı ağın adını kullanarak tatilcileri tuzaklarına düşürdüğüne dikkat çekiyor.

Otellerin ağlarına da sızarak tatilcileri de tehdit eden hackerlerin yıllardır aynı stratejiyle hareket ettiğini belirten Yusuf Evmez, hem otellere hem de tatilcilere büyük zararlar veren saldırılara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve çözümlerin uygulanması gerektiğini belirtti.

ANCAK YÜZDE 9’U ÖNLEMİNİ ALIYOR

WatchGuard, 5 ülkede 12 otel ve 13 havaalanı üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada sadece 4 konum “Evil Twin” vb. saldırı çeşitlerine karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldığı raporlanmıştı. Yüzde 9 gibi çok düşük oranda bir güvenlik oranın oluşmasının hackerleri daha da iştahlandırdığını belirten Yusuf Evmez, gerekli güvenli önlemlerini almayan otellerin yanı sıra ortak Wi-Fi ağlarını kullanırken dikkatli olmayan tatilcilerin de hacker’ların ekmeğine yağ sürdüğünün altını çizdi.

GÜNEŞLENİRKEN MAĞDUR OLMAYIN

Otellerin sundukları internet hizmetinin hackerler tarafından manipüle edilerek misafirler için güvenlik riski oluşturmasını engelleyebilmesi adına güvenlik duvarı ve WIPS özellikli erişim noktalarını kullanması gerektiğinin altını çizen WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, bu sayede giriş önleme sistemlerini, WIPS güvenlik sensörünü ve Wi-Fi güvenliğine dair otomatik raporları aktif olarak takip edebileceklerini de söyledi.

Tatil döneminde sık sık otellerdeki ortak Wi-Fi ağlarını kullanan tatilcileri de uyaran Evmez, güneşlenirken ya da otelin lobisinde soğuk bir şey içerken tatilcilerin dikkat etmesi gereken 5 kritik öneriyi de şu şekilde sıraldı:

1- Kablosuz ağ isimlerine dikkat edin

Eğer bulunduğunuz lokasyondaki halka açık Wi-Fi ağlarının isimleri birbirine çok benziyorsa onlara şüpheyle yaklaşın.

2- Online alışveriş işlemlerinizde 4G bağlantınızı kullanın

Bankacılık, e-ticaret veya uçak bileti gibi işlemleriniz için 3G veya 4G bağlantınızı kullanmayı tercih edin.

3- Aralıklarla telefonunuzun ağ hafızasını silin

Cihazlarınızda kaydedilmiş Wi-Fi ağlarını ara ara silerek telefonunuzu temizleyin.

4- Ağlara otomatik bağlanmayın

Yeni bir ağa bağlanacağınız zamanlarda telefonunuzun otomatik bağlanma özelliğini kapatın. Ayrıca, belirli aralıklarla Wi-Fi ağını telefonunuza unutturun ve tekrar giriş yapın.

5- Yanlış şifreyle internete girmeye çalışın

Oteldeki ortak Wi-Fi ağına yanlış şifre ile bağlanmayı deneyin. Eğer internete girmeyi başarırsanız bu birinin sizi izleyeceğinin ve bilgilerinizin güvende olmadığının bir göstergesidir.