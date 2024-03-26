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        Haberler Gündem Güncel Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı

        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı

        Başakşehir'de oto tamir dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:50 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:50
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        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
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        İstanbul Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak'taki oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        Saldırıda, İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı.

        Fotoğraf: İHA

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

        Fotoğraf: İHA

        Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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