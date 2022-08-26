Otobüs durağında bekliyorlardı! 0:00 / 0:00

AA

Ankara'da yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda seyreden A.S'nin kullandığı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazada yaralanan polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Uzun Yeşilırmak, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA GÜNÜ İZİNLİYMİŞ

Kaza sırasında eşiyle otobüs durağında bekleyen 50 yaşındaki polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığında görev yaptığı, kaza günü izinli olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hafif yaralanan ve ayakta tedavi edilen sürücü A.S. gözaltına alındı.

SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İHA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevli polis Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak’ın geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiğini duyurarak başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi: “Ankara’da, evinin önünde geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden TBMM'de görevli Kahraman Polisimiz Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Hanıma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamları âlî olsun inşallah.”