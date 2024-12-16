Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü tavşanın son sürat koştuğu fark etti. Gördüğü tavşanla yarışan sürücü o anları kayda alırken, yolunu kaybeden tavşan ise bir süre sonra kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 16.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:37 facebook

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