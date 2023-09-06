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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu - Teknoloji Haberleri

        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu

        2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklanırken sunum toplantısının önemli odaklarından birisi Dijital dönüşüm oldu. Kalkınma Planı ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında sanayide, tarımda, teknolojik gelişmelere odaklanılırken, yapay zekâ, otonom sistemler, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi dijital teknolojilerin yanı sıra yeşil teknolojilerin kullanımının da yaygınlaşacağı ve özellikle teknolojik yatırımların teşvik edileceği vurgulandı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 06.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:14
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        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
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        Dünya çapında teknolojinin gelişimi her alanda kendisini gösterirken Türkiye'nin Orta Vadeli Program'ında (OVP) da teknolojinin rolü ve dijital dönüşüm öncelikli ve kritik başlıklardan bir tanesi olarak kendisini gösterdi.

        OVP sunumunda, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında açılacak yeni çağrılar ile kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesi destekleneceği vurgulanarak, "Ölçek veya teknoloji yetersizliği nedeniyle yurtiçi üretim kapasitesi oluşturulamayan ürünlerde teknoloji transferine dayalı ortaklıkları da içeren yatırımlar özendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

        "TOGG VE TURCOVAC MODELİ GİRİŞİMLER OLUŞTURULACAK"

        Geçtiğimiz dönemde elektrikli otomobil teknolojilerinden üretimdeki teknolojik gelişimlere ve savunma sanayisine kadar birçok gelişimin yaşandığığın vurgulandığı OVP sunumunda Stratejik alanlarda özel sektörden, üniversitelerden ve kamudan tüm paydaşların güçlerini birleştireceği TOGG ve TURKOVAC modeli benzeri ulusal girişimler oluşturulacağının da vurgusu yapıldı.

        TEKNOLOJİK YATIRIMLAR TEŞVİK EDİLECEK

        Sunumun öne çıkan noktalarından bir tanesi de teknolojik yatırımlar konusunda oldu. OVP'de, "Yarı iletken, elektrikli araç, batarya ve bunların değer zincirindeki kritik teknoloji ürünlerine yönelik yatırımlar teşvik edilecek, elektronik, havacılık, savunma ve biyomedikal gibi stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik malzeme ve bileşenlere yönelik çalışmalar desteklenecektir. Yerli ve millî savunma sanayinden elde edilen kazanımların sivil alanlara teknoloji transferini sağlayacak mekanizmalar kurularak, sağlanan katma değer daha da artırılacaktır. Yapay zekâ, otonom sistemler, bulut bilişim ve büyük veri analitiği gibi dijital teknolojilerin yanı sıra yeşil teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Turcorn adayı ve küresel ölçekte rekabet potansiyeli yüksek teknoloji girişimleri desteklenecektir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında açılacak yeni çağrılar ile kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesi desteklenecektir" ifadelerine yer verildi.

        DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

        Orta Vadeli Program'ın önemli vurgularından bir tanesi dijital dönüşüm olurken, "Nesnelerin interneti, yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenmesi ve üç boyutlu baskı gibi gelişmelerle dijital teknolojiler, uluslararası üretimin konumlanmasında ve ülkelerin rekabet güçlerinde giderek

        daha fazla ön plana çıkmış, söz konusu teknolojilerin iş yapma şekilleri üzerindeki etkisi Covid-19

        salgınıyla daha da ivme kazanmıştır. Dijital teknolojilerin en etkin şekilde kullanılarak üretici ve tüketici arasındaki etkileşimin geliştirilmesi, başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi ve hizmetlerdeki dijital dönüşümün sağlanması ve desteklenmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte, verinin artan kullanımına bağlı olarak mahremiyet ve amaca uygunluk odaklı veri paylaşımı ile siber güvenlik konuları ağırlık kazanmaktadır" ifadeleri ile sunumda teknolojinin ve dijital dönüşümün her alanda daha da ilerlemesi için katkı verileceği belirtildi.

        Bununla birlikte Yeşil dönüşümün ve 2053 net sıfır emisyon hedefinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve iklim değişikliğine uyuma yönelik faaliyetlerle iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin planlama ve uygulama araçları düzenleneceği bu düzenlemelerin yeni teknolojilerle destekleneceği de vurgulandı.

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