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        Oyun dünyasında taşınabilir trend

        Global çapta PC ve konsol oyun trendi büyümesini sürdürürken önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo'dan bu alanda 3 yeni ürün geldi. Firma gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde, taşınabilir Legion Go, akıllı gözlük Legion Glasses ve Legion 9i bilgisayarını tanıttı

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 14.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:14
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        Her geçen gün giderek büyüyen ve Türkiye'de de büyük paya sahip olan oyun sektörüne teknoloji devleri de kayıtsız kalmıyor. PC ve oyun konsollarının yanı sıra telefon gibi mobil cihazların da oyun dünyasında büyük önem kazandığı bu dönemde önde gelen firmalar taşınabilir oyun cihazlarıyla piyasada pay kapma yarışına girdi.

        Sony Playstation markasının taşınabilir cihazı PSP ile adım attığı bu alanın güçlenen ve hafifleyen oyun notebookları ile yavaş yavaş öldüğü düşünülürken, önde gelen üreticiler bu sektörün yeniden canlanabileceğini gösteren atılımlar yaptı.

        Nintendo Switch OLED gibi ürünlerin halen yaşam savaşını sürdürdüğü alanda, Asus'un Türkiye pazarına sunduğu ve beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettiği Rog Ally modeli, PlayStation'un yeni tanıttığı ürünü PS Portal'ı gibi ürünlerin yeniden piyasaya girmeleri sektörü de hareketlendirdi. Şimdi Lenovo da Türkiye'de yeni taşınabilir oyun bilgisayarı Legion Go ile iddialı olduğunu açıkladı.

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        WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP

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        Lenovo’nun ilk Windows taşınabilir oyun cihazı olan Legion Go, PC oyun gücünü, 8,8 inçlik PureSight oyun ekranında oyunlara hayat veren AMD Ryzen Z1 Serisi işlemcilerle destekliyor. AMD RNDA Grafik Kartına sahip AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciye ve akıllı güç yönetimi teknolojisine sahip Lenovo Legion Go, Windows 11'i çalıştırıyor ve rakiplerine oranla daha büyük olan 8,8 inç QHD+ ekranıyla oyunlara hayat veriyor. Bunun yanı sıra TV'lere takılarak oyun konsolu olarak da çalıştırılabiliyor.

        Yeni model Super Rapid Charge2 desteğine de sahip. Bu sistem ile taşınabilir cihazın pilinin yarım saatlik bir sürede %70'e kadar şarj olduğu bildiriliyor. Legion Go'nun fişe takılı şekilde oyun oynarken, pili ekstra bozulmaya karşı koruyan ve aynı zamanda şarj sırasında normalde üretilen ısıyı da ortadan kaldıran bir güç bypass moduna da sahip olduğu açıklandı.

        MICRO OLED AKILLI GÖZLÜK

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        Markanın lansman etkinliğinde tanıttığı bir diğer ürünü de Legion Glasses gözlükleri oldu. Hareket halindeyken veya koltukta oturan oyuncular için, ister Legion Go'da ister Type C uyumlu tüm cihazlarda oyun ve içerik tüketimi için daha akıllı ve büyük ekranlı bir çözüm olarak karşımıza çıktı. Bu gözlükler, 60Hz yenileme hızıyla yüksek renk ve kontrast aralığı FHD çözünürlük sunan, yalnızca kullanıcının görebildiği lenslerin arkasında görünen geniş bir ekranın deneyimini ve işlevselliğini taklit eden, mikro-OLED ekran teknolojisine sahip gelişmiş bir giyilebilir sanal monitör olarak tanımlanıyor. Ürün, dahili hoparlörler aracılığıyla yüksek kaliteli ses de vadediyor.

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        Bu iki taşınabilir ürün ile birlikte marka etkinliğinde Lenovo Legion 9i'yi de görücüye çıkarttı. Oyuncular ve yaratıcılar için tasarlandığı belirtilen Legion 9i, Intel'in son teknoloji işlemcilerinden biri olan Core i9-13980HX'e sahip. Dizüstü bilgisayarın içerisinde Nvidia GeForce RTX 4090 grafik kartı ve 16,3 inç 2K IPS 1200nit parlaklıkta mini led bir ekran bulunuyor.

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