Oyun sektörü 1 milyar doları geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Oyun Oyun sektörü 1 milyar doları geçti
ABONE OL

Eğlence ve oyun sektörü 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi

Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı'nda konuşan Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, eğlence ve oyun sektörünün büyüklüğünün Türkiye'de 1 milyar 200 milyon dolara kadar yükseldiğini bildirdi.

Oyun sektörü 1 milyar doları geçti
AA

Dünya çapında oyun-eğlence sektörü her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Oyun sektörünün trendlerini belirleyen ve oyuncuları bir araya toplayan Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX 12-14 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 10. kez kapılarını açtı.

Çocuk oyun alanları, elektronik oyun grupları, simülasyonlar ve yeni teknolojiler alanında 280'e yakın firmanın 26 bin metrekarelik alanda bir araya geldiği fuarın açılışında konuşan Nergis Aslan, bu yıl 10'su gerçekleştirilen fuar aracılığıyla küresel oyuncak sektörünün devlerini yerli üreticilerle buluşturduklarını söyledi.

Dünyada eğlence endüstrisinin derinliğinin yaklaşık 100 milyar dolar civarında olduğunu, Türkiye'nin bundan yüzde 1 pay aldığını belirten Aslan, "Bu almış olduğumuz payda en büyük kategoride işletmecilerimiz yer alıyor. AVM'lerin içerisinde yer alan tema parklarımız var. Vialand, Land of Legends gibi... Onun haricinde sektörün diğer grubu olan üretici şirketlerimiz var. Üretici şirketlerimiz, şu anda 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor" diye konuştu.

YURT DIŞINDAN TALEP YÜKSEK

Nergis Aslan, dünyada en çok kazandıran eğlence ve oyun sektörünün büyüklüğünün Türkiye’de 1 milyar 200 milyon dolara kadar yükseldiğini aktararak, "Hem çok mutluyuz hem de büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Her yıl bir önceki fuarımızdan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu yıl da mottomuzu 'büyük oynuyoruz' olarak belirledik. Sektörümüz, dünya üzerinde önemli bir potansiyel olmaya başladı. Biz de Türkiye'nin, dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektördeki bu konumunu, gerçekleşecek uluslararası iş birlikleri ile daha da arttırmayı ve ihracatımıza olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Markalaşma yolunda ilerleyen, marka bilinirliğini artırmak isteyen üreticilerimizle yeni hedef pazarlara ulaşarak küresel adımlarını hızlandırmaya hazırlanan üreticilerimiz için büyük fırsatlar sunacağımız fuarımızla sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye bu konuda iyi bir üretici. Yerli üretici sayımız oldukça fazla. Yurt dışından da talepler yüksek. Geleceği doğru inşa edebilmek için biz de işimizi yeniliyoruz. Yeni yılda büyük işler için bir araya gelmeye hazırlanıyoruz. Hep birlikte oyunu yeniden düzenliyoruz ve büyük oynuyoruz" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teknoloji dünyasında uzaktan çalışma tartışma büyüyor! Ofise geri mi dönülecek? -Güncel haberler
TEKNOLOJİ Teknoloji dünyasında tartışma büyüdü
Mutat kullanımın aşıldığı hallerde uğranılan zarardan tüketici sorumludur!
TEKNOLOJİ Telefonunu iade edemezsin davası!
Apple’da yeni bir dönem başlayacak! iPhone ve Apple Watch için bakın ne yapılacak!
TEKNOLOJİ Apple’da yeni bir dönem başlayacak!
iPhone 15 ile ilgili şok iddia! Tüm modellerde yer alacak!
TEKNOLOJİ iPhone 15 ile ilgili şok iddia! Tüm modellerde yer ...
Instagram alışveriş sayfasını ana ekrandan kaldırıyor!
TEKNOLOJİ Instagram alışveriş sekmesini kaldırıyor
Galaxy S23 için kesin tarih açıklandı
TEKNOLOJİ Galaxy S23 için resmi tarih açıklandı
Apple kendi ekranlarını kullanmaya hazırlanıyor
TEKNOLOJİ Apple kendi ekranlarını üretecek
Hücresel veri, Wi-Fi ve Bluetooth için tek çip üretimi başlıyor -Öne Çıkan Haberler
TEKNOLOJİ Apple'dan '3’ü bir yerde' çip üretimi
ABD’de TikTok yasağı genişliyor! Güvenlik endişesi oluşturuyor! -Güncel haberler
TEKNOLOJİ ABD’de TikTok yasağı genişliyor!
Siber saldırılar 1 milyonu aştı! Türkiye'de siber saldırılar yüzde 61 artış gösterdi! -Güncel haberler
TEKNOLOJİ Siber saldırılar 1 milyonu aştı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.