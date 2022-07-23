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Haberler Futbol Almanya Milli futbolcu Ozan Kabak, Hoffenheim'da - Transfer Haberleri
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Ozan Kabak, Hoffenheim'da

Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Schalke 04'ten Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer oldu

Milli futbolcu Ozan Kabak, Hoffenheim'da - Transfer Haberleri

Ozan Kabak'ın yeni takımı Hoffenheim oldu.

Yaz transfer döneminde birçok takımla adı anılan Ozan Kabak, Schalke 04'ten yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a gitti.

Ocak 2019'da Galatasaray'dan Stuttgart'a giderek Avrupa macerasına başlayan Ozan, sezon sonunda Schalke 04'e transfer olmuştu. 2021/2022 sezonunun devre arasında Liverpool tarafından kiralanan genç stoper, geçen sezonu ise yine kiralık olarak Norwich'te geçirmişti.

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