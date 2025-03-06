Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz'den sert sözler: Cenazeme gelmeyecek

Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve kardeşi Ercan Deniz ile yaşadığı aile içi krizde sular durulmuyor. Deniz ailesindeki arasındaki ilk kriz, Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz'in, İranlı Samar Dadgar ile evlenmesine karşı çıkmasıyla başladı.

Özcan Deniz, durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek; "Deniz Film, Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara 'çıkıp yıkılsın' dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez" dedi.

Özcan Deniz, ifadesinin ardından adliye önünde açıklama yaptı. İnşaat sahibinin kendisi olmadığını söyleyen Özcan Deniz, şunları söyledi: Ben, sadece intifa hakkı sahibiyim. Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve "Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin" diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı.

Tüm bu yaşananların ardından Ercan Deniz, suskunluğunu bozarak katıldığı programda kardeşi Özcan Deniz için oldukça sert ifadeler kullandı.

Ercan Deniz; "Ses kayıtlarımız var, size göndereyim dinleyin. Ben muhatap olmuyorum avukatlarımız konuşuyor. Beni sahtekâr olarak gösteriyor, zarar görüyorum. Kimse onun yanında değil artık, sadece Sibel (Semerci) kardeşini almış, onu da besliyor küçük küçük. 35 senemi verdim ona... Her projesinde benim imzam var, bir lira da almadım. Sahtekârın, yalancının teki. Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor, bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Ben o adamı çok iyi bilirim. Benim hakkımda sahte sahte konuşmasın. Yalan beyanlar vermesin. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter. Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. 'Cenazeme gelirse almayın' dedim" ifadelerini kullandı.

Kadriye Deniz - Sibel Semerci

Ercan Deniz'in bu açıklamalarının ardından kardeşlerden Sibel Semerci de Özcan Deniz'e destek verdi. Sibel Semerci, şu açıklamaları yaptı: Televizyona çıkıp, "şerefi ve namusu üzerine bir daha hiçbir programda konuşmayacağını" söyleyip yemin eden ama ilk fırsatta şerefi ve namusunu gözden çıkarıp yeniden programlarda ağız dolusu hakaret eden ve tüm ailesini özellikle de 2 yıldır görüşmediği annesini kendi hırsı yüzünden, annelik duygularını kullanıp, işi bitince de şimdi köşeye atan, çıkarları için kardeşlerinin hayatlarını yerin dibine sokabilen, bir zamanlar evimizin büyüğü, atası sandığımız ama şimdilerde para ve mal paylaşımı yüzünden kardeşlerini öldürmekle tehdit eden o kendini kaybetmiş şahsa söyleyeceklerim var.

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Sevgili ağabeyim Özcan Deniz'in, içine senin tarafından düşürülmüş olduğu bu kabus dolu zamanlarında, benim başından beri yanında duruyor olmamı sen yanlış anlamışsın, karşılığında maddi bir çıkarım olduğunu söyleyecek kadar ne yapacağını şaşırmışsın. Senin hatalı olduğunu yüzüne vuracak cesaretimin olmasını hazmedemiyorsun... Sen de çok iyi biliyorsun ki ben sana rağmen kendimi bildim bileli çalışan, kendi ayakları üstünde durabilen, mesleğinin ekmeğini yiyen ve çok şükür dağ gibi arkasında eşi olan bir kadınım. Beni yanında para saçarak tutabildiğin eşlerinle ve sevgililerinle ya da para karşılığı konuşturduğun televizyon programcıları ile sakin karıştırma hatasına düşme! Bedel karşılığı kardeşinin yanında durmak ancak senin mesleğindi bunu çabuk unutmuşsun. Para gitti, kardeşlik bitti! Hakkımda ne söylersen söyle şunu bil ki; sonuna kadar, tehditlerine rağmen değerli ağabeyim Özcan Deniz'in ve senin tehditlerinden korktuğu için bizimle görüşemeyen küçük kız kardeşimin her zaman yanındayım. Senden korkmuyorum!

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Normal olan, ağabeyinle veya kız kardeşlerinle tatile gidebilirsin. Kuzenler buluşsun, oynasınlar diye ağabeyinin veya kız kardeşinin evine gidebilirsin, kahve içebilirsin. Ağabeyinin veya kız kardeşinin daveti üzerine tekneyle tatile çıkabilirsin. Kardeşin haklı ve zor durumda ise yanında destek olabilirsin. Bunları bir şeyin karşılığı olarak gören sana hatırlatmamdır. Anormal olan, yıllardır ortak havuzda mallarımızı biriktiriyoruz deyip yolları ayırma zamanı geldiğinde kardeşine dönüp "bunların hepsi benim, senin hiçbir şeyin yok al bu da kredi borçların bir zahmet bunları da öde, evini de başına yıkayım ki yolunu ayırdığına pişman edeyim seni" demektir anormal olan. Hukuksal yollarla sorunu çözmek varken ortalığa saça saça itibarsızlaştırmak için türlü iftiralar atmak ve tuzaklar kurmaktır anormal olan. Kardeşlerini mal paylaşımı kavganda safında tutamadığın için ölümle tehdit etmektir anormal olan. Bir anneyi oyuna getirip oğluyla arasına kapanamayacak uçurumlar açmaktır anormal olan. Kardeş olmak benim seçimim değildi ama madem kardeşim adaletli olmayı seçtim. Adaletli duruşumdan da asla taviz vermeyeceğim.

KALP SPAZMI GEÇİRDİ

Özcan Deniz, geçtiğimiz haflarda annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.