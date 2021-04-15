Neler değişti hayatınızda?



Evin altı üstüne geldi. Kendimize ait alanlarımız azaldı ve azalmaya devam edecek belli ki. Herkes çok mutlu ve rüyada gibi ama onun dışında çok da bir şey değişmedi. Çünkü ben buna müsaade etmedim. Dünyanın en büyük mucizesi olmakla beraber doğada da en normal süreçlerden biri değil mi bu? Hamile bir hayvan avlanmaktan ya da yaşamın kendisinden uzak mı kalıyor mesela? Hayır, doğanın ve akışın bir parçası olmaya devam ediyor. Yaşam kendi akışında devam ediyor çünkü ve o kadar hızlı, büyüleyici ve güzel ki sen o koca döngüde bir detaysın sadece.