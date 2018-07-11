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Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Hello Dergisi'ne verdiği röportajda, 3 aydır birliktelik yaşadığı sunucu Defne Samyeli'ni anlatmıştı. Yılmaz, "Dostlardan 'aşk yaradı' gibi laflar duyuyorum. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle, çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli" demişti.