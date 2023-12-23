Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'

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Daha önce küreklerle açılan noktadan ilk olarak suya giren Eren ve Yıldız, bir süre sonra alkışlar arasında gölün yüzeyine çıktı.

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Su dalış ekibinin desteğiyle buz tutan gölden çıkan Deniz Yıldız, "Palandöken Kayak Merkezi'nde buz tutan gölde dalış yaptık. Başarılı bir dalış gerçekleştirdik. Palandöken'in sadece kayak için değil, buz altı dalışına uygun olduğunu göstermek için bu faaliyeti gerçekleştirdik. Suyun yüzeyi buzla kaplı olduğu için aşağıda çok aydınlık bir ortam yok. Biraz karanlık bir ortam" dedi.