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HaberlerGündemEğitimPamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Pamukkale Üniversitesi başvuru şartlar
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Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Pamukkale Üniversitesi başvuru şartları nelerdir?

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları devam ediyor. 5 Nisan'a kadar devam edecek olan başvurular Avukat, hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli olmak üzere 51 personel alımı yapılacak. İşte Pamukkale Üniversitesi personel alımı başvuru şartları

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Pamukkale Üniversitesi başvuru şartlar

Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel alımı başvuru nasıl yapılır? Sorusu katılımcılar tarafından merak konusu oldu. Üniversite resmi internet sitesinde yayınladığı ilana göre KPSS puan türlerine göre 51 personel alımı yapacak. Başvurular 22 Mart-5 Nisan tarihleri arasında PAU sitesinden yapılacak. İşte Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

PAMUKKALE ÜNİ. BAŞVURU EKRANI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince toplam 51 pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. Başvurular 22 Mart ve 5 Nisan tarihleri aralığında alınacak. Adaylar işlemlerini www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapacaklar. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3),KPSS (P93),KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

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