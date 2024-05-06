Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona eriyor
Yunanistan Süper Ligi Play-Off'larında alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk ihtimalleri oldukça azalan Panathinaikos'ta Fatih Terim'le yolların ayrılacağı ileri sürüldü. Tecrübeli hocanın tazminat bedeli de belli oldu
Şampiyonluk şansını Play-off'lara taşıyan yeşil-beyazlılar, önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup olmasıyla birlikte şampiyonluk ihtimallerini oldukça düşürdü.
Aris'e mağlup olunan mücadelenin ardından Panathinaikos taraftarları Fatih Terim'i ıslıklamıştı.
Panathinaikos, bu sonuçlarla birlikte 71 puanla 3. sıraya gerilerken, zirvenin 4 puan gerisine düştü.
TAZMİNAT BEDELİ BELLİ OLDU
Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Yunan temsilcisinin Fatih Terim ile yolları ayırma kararı alırsa 1 milyon 100 bin euroluk tazminat bedeli ödemesi gerekiyor.
Ayrıca gelecek sezon Fatih Terim'in yerine yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı kaydedildi.
Panathinaikos ile 25 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.
TARAFTARDAN TEPKİ GELMİŞTİ
Aris'e 1-0 mağlup olduktan sonra saha içine gelerek açıklama yapmak isteyen Terim, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Stadyumda kalan bin ila iki bin kişi, Terim'in röportaj için döndüğünü görünce yuhalamalarla tepki gösterdi.
Terim, tepkilerle ilgili olarak "Haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım" şeklinde konuştu.
Ayrıca, Yunan basınında yer alan eleştiriler de Terim'in durumunu daha da zorlaştırdı.
Bir yazarın "Terim, 70 yaşında bir teknik adam. Futbol açısından gençliğinin görkemli günlerinde takılıp kalmış bir teknik direktör" şeklindeki yorumu gündeme oturdu.
Bu gelişmelerin ardından Panathinaikos'un başkanı Giannis Alafouzos'un, Terim ile devam etme düşüncesinin değiştiği belirtildi.