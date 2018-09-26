Paris Louvre Carrousel’de Türk imzası

26.09.2018 - 10:07 | Güncelleme: DHA

Paris Louvre Carrousel’deki Art Shopping 2018’de dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 800 farklı sanatçı bir araya gelecek. Türk cam sanatçısı Zeynep Aksu’nun da imzasının olacağı organizasyon 19-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

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Uzun yıllar kurumsal hayatın içinde yer alan, 2013 yılında hayallerini gerçekleştirmek için kendine yepyeni bir yol çizen Zeynep Aksu’nun cam eserleri 19-21 Ekim tarihi arasında gerçekleştirecek organizasyonda sergilenecek.

“İNSANLARA GÜZEL ANLARINI HATIRLATMAK İÇİN ÜRETİYORUM”

Bozcaada’ya yerleşen ve çalışmalarına burada kurduğu Zeynep Aksu Cam Atölyesi’nde devam eden sanatçı "İnsanlara güzel anlarını hatırlatacak, hayatın yaşanmaya değer olduğunu hissettirecek eserler vermek için üretiyorum" dedi.

Yetişkin veya çocuk, camın büyülü dünyasına adım atmak isteyenlere Bozcaada’da kurduğu cam atölyesinde eğitim veren Aksu, dünyanın çeşitli ülkelerinde cam konusunda ün yapmış sanatçılardan da eğitim aldı. Eserlerinde alevle çalışma, kalıpla şekillendirme, füzyon, pâte de verre tekniklerini kullanan Aksu, öğrenirken de öğretmeyi esirgemiyor.

“HER BİR OBJE HAYATIN KENDİSİ”

Basite indirgediği cam kadar, büyülü hayatta seçtiği öznelerden, kullandığı farklı tekniklere, ana unsur renklerden aksan tonlara kadar, hep neşe, huzur, keyif, mutluluk, temalarını ön plana çıkaran, Aksu “Karşınızdaki her bir obje, aslında ardını gördüğünüz hoş bir yansımayla beraber hayatın kendisi” diye konuştu.

Zeynep Aksu’nun ‘Mucize’ adını verdiği koleksiyonu, 19-21 Ekim 2018 tarihlerinde LOUVRE Carrousel’de Paris’li sanatseverlerle buluşacak.

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