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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz da yer alıyor.

        Giriş: 04.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:40
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        Ara transferde öncelik verdiği mevkilerden biri de sol bek olan Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Samuel Dahl'dan olumlu yanıt alamadı.

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        Transferinde önemli mesafe kat edilse de son düzlükte Benfica'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Dahl'ın ardından rotayı diğer isimlere çeviren siyah-beyazlılarda listenin ilk sıralarında Rıdvan Yılmaz yer almaya devam ediyor.

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        Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Rıdvan Yılmaz'a sol beki emanet edip yabancı kontenjanı konusunda da kadroyu rahatlatmak istese de 23 yaşındaki futbolcu, geri dönmeye şimdilik sıcak bakmıyor.

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        İskoç ekibine satın alma opsiyonlu kiralama formülü öneren siyah-beyazlılar, bu teklife de olumlu yanıt alamadı.

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        Beşiktaş'ın Rıdvan konusunda ısrarı devam ederken sol bek için alternatif isimlerle de görüşmeler devam ediyor.

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        Rangers'ta bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Rıdvan, 1 asiste imza attı.

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