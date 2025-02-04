Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz da yer alıyor.
Ara transferde öncelik verdiği mevkilerden biri de sol bek olan Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Samuel Dahl'dan olumlu yanıt alamadı.
Transferinde önemli mesafe kat edilse de son düzlükte Benfica'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Dahl'ın ardından rotayı diğer isimlere çeviren siyah-beyazlılarda listenin ilk sıralarında Rıdvan Yılmaz yer almaya devam ediyor.
Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Rıdvan Yılmaz'a sol beki emanet edip yabancı kontenjanı konusunda da kadroyu rahatlatmak istese de 23 yaşındaki futbolcu, geri dönmeye şimdilik sıcak bakmıyor.
İskoç ekibine satın alma opsiyonlu kiralama formülü öneren siyah-beyazlılar, bu teklife de olumlu yanıt alamadı.
Beşiktaş'ın Rıdvan konusunda ısrarı devam ederken sol bek için alternatif isimlerle de görüşmeler devam ediyor.
Rangers'ta bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Rıdvan, 1 asiste imza attı.