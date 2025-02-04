Defalarca bıçaklandı! 16 yaşında öldüren kavga!

İstanbul Arnavutköy'de olay, 2 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de tartışan 2 arkadaş mahalledeki boş arazide buluşarak konuşmaya karar verdi.

YASİN'İ 5 YERİNDEN BIÇAKLADI Hayatını kaybeden Yasin Bozuklu. Yasin Bozuklu ve 14 yaşındaki kardeşi B.B., buluşma noktasına gidip Yakup K. ile konuşmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşürken Yakup K. cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Yasin'i 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yasin Bozuklu'yu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Bozuklu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Arkadaşını bıçaklayarak öldüren Yakup K., Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.