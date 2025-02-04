Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Defalarca bıçaklandı! 16 yaşında öldüren kavga | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Defalarca bıçaklandı! 16 yaşında öldüren kavga!

        İstanbul'da, 16 yaşındaki Yakup K., daha önce de kavga ettikleri öğrenilen aynı yaştaki arkadaşı Yasin Bozuklu ile buluştu. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Yakup K. yanında getirdiği bıçakla Bozuklu'yu bıçaklayarak öldürdü. Yakup K. olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşında öldüren kavga!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Arnavutköy'de olay, 2 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de tartışan 2 arkadaş mahalledeki boş arazide buluşarak konuşmaya karar verdi.

        YASİN'İ 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

        Hayatını kaybeden Yasin Bozuklu.
        Hayatını kaybeden Yasin Bozuklu.

        Yasin Bozuklu ve 14 yaşındaki kardeşi B.B., buluşma noktasına gidip Yakup K. ile konuşmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşürken Yakup K. cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Yasin'i 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yasin Bozuklu'yu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Bozuklu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren Yakup K., Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

        Öte yandan 2 arkadaşın daha önce de kavga ettiği ve çıkan kavgayı mahallelinin ayırdığı, sosyal medyada birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Simide zam yapana yasal işlem
        Simide zam yapana yasal işlem
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Çin'den ABD'ye misilleme
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?