ABD'de, Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi

Laken Riley Yasası, düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmadan tutuklama imkanı veriyor

Düzensiz bir göçmen tarafından öldürülen ABD'li üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti.