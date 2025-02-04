Kardeşler konuştu: Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'i (52), 3 kurşun ile başından vurarak öldüren diş teknikeri Atilla Çetin (60), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında olay günü, eşinin kaldığı eve, sosyal medyada yaptığı paylaşımları çocuklarına göstermek için gittiğini öne sürerek, “Bana hakaret ve küfredince, silahımla 2 el ateş ettiğimi hatırlıyorum” dedi.

DHA'nın haberine göre Cinayete tanık olan çiftin çocukları Z.Ç. (21) ile A.E.Ç. (20), annelerine ve kendilerine şiddet uyguladığını söyledikleri babalarından şikayetçi oldu.

TAKİP EDİP BAŞINDAN VURDU

Olay, 27 Ekim 2024’te saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

REKLAM

"BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Atilla Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi.

Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.