Otomobil fiyatına güvercin!

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DHA

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki termal kaplıcalarında yapılan `Şebap Güvercin Festivali´ beklenenin üzerinde ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir tarafından ve yurt dışından gelen güvercin severlerin katıldığı festivalde, 253 şebap güvercin podyuma çıktı. Festivalin göz bebeği ise isminin açıklanmasını istemeyen Erzurumlu bir iş adamına ait `Başbar´ adlı 300 bin lira değerindeki damızlık şebap güvercini oldu.

"ALMANYA'DA ŞEBAP KUŞU BESLİYORUM"

DHA'da yer alan habere göre iki gün iki gece süren festivale Almanya'dan katılan Deruş Uluçay (55), "Erzurum'a Şebap Güvercin Festivali´nde destek olmaya geldim. Ben de Almanya'da Şebap kuşu besliyorum. Orada da Şebap derneğimiz var. Arkadaşların beslediği kuşları görmek, görüş alışverişi yapmak için buraya geldim.

Almanya'da peyzaj işi yapıyorum ve 40 yıldır orada yaşıyorum. Türkiye'de olduğum sürede de güvercin besliyordum. Bu sevdayı oraya taşıdım. Biz buradan güvercin götürebiliyoruz ama oradan buraya getirmemize izin verilmiyor" diye konuştu.

BAŞBAR'IN DEĞERİ 300 BİN LİRA

Şebap Güvercin Federasyonu'nun 3 bin üyesi olduğunu söyleyen ve bu festivali her sene farklı bir ilde yaptıklarını belirten Başkan Mustafa Gülgen, Şebap güvercinlerin taklacı güvercin türlerinden olduğunu, isminin anlamı gibi en önemli kriterlerinden birinin güzel olmaları olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yavrulara her zaman bilezik takılıyor. Federasyonumuzda 90-100 bin tane bilezik kullanan arkadaşımız var. Kuşlar yarışmalara girer. Bu sene turuncu bileziğimiz vardı. 100 bine yakın turuncu bilezikten derneklerimize gönderdik. Şebap kuşunu biz Arabistan'a aşıladık. Arabistan da Türkiye'nin bileziklerini kullanıyor. Almanya, İsviçre, Hollanda, Fransa gibi ülkelere yayıyoruz. Şebap kuşunun ileriye gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Festivalde görevli Cahit Dalgıç, 300 bin lira değerindeki güvercini göstererek, "Bu gerçekten çok güzel bir güvercin. Türkiye'de belki de eşi benzeri yok. Sahibi Erzurumlu olduğu için güvercinin adını 'Başbar' koymuş. Başbar, kahramanlığın, yiğitliğin, mertliğin ve yenilmezliğin bir sahnelik gösterisidir. Bu oyun Dadaş'ın ağırbaşlı ve vakarlı olduğunu ifade eden oyunun adını vermiş. Festival çok güzel geçti. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı" dedi.

ŞEBAP GÜVERCİNİ

Şebap güvercin, taklacı güvercin türlerindendir. Arapça kökenli bir kelime olan şebab 'güzel genç' anlamına gelir. İsminden de anlaşılacağı üzere Şebap güvercinlerin en önemli kriterlerinden biri güzel olmalarıdır. Tam bir kostüm kuşudur.