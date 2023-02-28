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Patlıcan buzluğa nasıl konur? Dolapta ve buzlukta patlıcan saklama yöntemleri

Patlıcan yaz mevsiminin en gözde sebzelerinden biridir. Yazın kolaylıkla ulaşılabilen patlıcanı kış aylarında da tüketmek için birtakım hazırlıklar yapmak gerekiyor. İşte tüm detayları ve püf noktalarıyla patlıcan saklama yöntemleri…

Patlıcan Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Patlıcan Saklama Yöntemleri
HABERTURK.COM

Yazları birçok evde yaz sebzelerinin hummalı bir şekilde kışa hazırlık çalışmaları yapılır. Yazın bereketini kışa taşımak, rengârenk yaz sebzelerini kış boyu tüketmek için, evlerde yaz boyunca kışlık yiyeceklerin uygun saklama koşullarına getirilmesi için hazırlıklar yapılır. Patlıcan da yazın en çok sevilen sebzeleri arasındadır ve doğru saklama koşullarında buzlukta uzun süreler saklanabilir. Bu yazımızda buzlukta patlıcan nasıl saklanır, dondurucuya patlıcan nasıl konur sorularının cevabını vereceğiz.

Patlıcan Buzluğa Nasıl Konur?

Patlıcanı kışın tüketebilmek için yazın uygun saklama koşullarında hazırlayarak buzluklara koyabilirisiniz. Paylaşacağımız yöntemlerden ilki beklide en az bilinen yöntemler arasındadır.

  • Taze aldığımız patlıcanları yıkadıktan sonra alacalı olacak şekilde doğrayıp yemeklik boylarda doğrayarak işleme başlıyoruz.
  • Bir tarafta da bir kilo patlıcana 1 yemek kaşığı tuz olacak şekilde bir kapta tuzlu su hazırlıyoruz. Doğradığımız her patlıcan bekletmeden tuzluya suya koyuyoruz. Bu işlem patlıcanların kara suyunun çıkmasını sağlayacak ve acı tat oluşmasının önüne geçecektir.
  • Tuzlu suya aldığımız patlıcanları 25 dakika suda bekletiyoruz. Patlıcanlar beklerken patlıcanın miktarı kadar domatesi yemeklik doğrayıp bir kenara alıyoruz.
  • Patlıcan miktarının dörtte biri kadar kıl biberi de doğruyoruz. İsteğe yöre ince kıyılmış sarımsak ilave edebilirsiniz.

Buzlukta saklamak için hazırlığını yaptığımız patlıcanlarımızın tüm malzemeleri artık hazır. Tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanların sudan alıp tekrar yıkayıp kuruması için bekliyoruz. Patlıcanlar kuruduktan sonra tüm malzemelerle bir kaba alıp malzemeleri ezmeden karıştırıyoruz. Karıştırdığımız malzemeleri birer pişirimlik porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine dolduruyoruz. Bir pipet yardımıyla buzdolabı poşetlerindeki fazla havayı boşaltıp, tekrar hava aldırmadan ağızlarını sıkıca bağlıyoruz. Patlıcanları buzluğa koymadan önce ikinci bir poşete daha koyarsanız dolap içindeki yemeklerin kokularının birbirine geçmesini engellemiş olursunuz. Patlıcanlarınız artık kış boyu tüketilmek üzere buzluğa atılabilir.

Dondurucuya Patlıcan Nasıl Konmalı?

Patlıcanları dondurucuda saklamanın bir diğer yöntemi ise şoklama yöntemidir. Genelde yeşil sebzelerde kullanılan bu yöntem patlıcanlar içinde kullanılabilir.

  • Patlıcanları hafif yumuşayana kadar sıcak suda haşlayın.
  • Yumuşayan patlıcanları maşa veya kevgir yardımıyla kaynar sudan alarak fazla suyunu süzüp bekletmeden buzlu soğuk suyun içine alın.
  • 4 dakika kadar buzlu suda soğuttuğunuz patlıcanları buzdolabı poşetlerine alın.
  • Poşetlerin havasını alıp ağzını sıkıca bağlayarak buzluğa atabilirsiniz.

Şoklama yönteminin yanı sıra patlıcanları kızarmış halde de dondurucuda saklayabilirisiniz. Yassı verevine doğradığınız patlıcanları kızgın yağda arkalı önlü kızarttıktan sonra fazla yağının süzülmesi için bir kağıt havlunun üzerine diziyoruz. Fazla yağı süzülen patlıcanlar yeterince soğuyunca tek seferlik porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine yerleştirip buzlukta saklamaya alabilirsiniz. Buzlukta çıkardıktan sonra buzu çözünen patlıcanları tekrar buzluğa atmayınız.

Patlıcan Dolaba Nasıl Atılır?

Son olarak paylaşacağımız patlıcan dolaba nasıl atılır yöntemi ise közleme yöntemi. Bu yöntemde patlıcan hiç doğrayıp tuzlu suda bekletmekle uğraşmıyoruz.

  • Önce patlıcanlara bir bıçağın ucuyla üç dört adet kesik açıyoruz.
  • Daha sonra patlıcanları ister ocak üzerinde ister fırında közleyebilirsiniz. Patlıcan közlerken aceleci davranmayın. Patlıcanlar közleme işlemi yapılırken kolay kolay yanmazlar. İyice yumuşayıp közlendiklerinden emin olun.
  • Közlenen patlıcanları kapaklı bir kapta veya ağzı bağlı temiz bir poşetin içinde terlemeye alın. Bu sayede patlıcanlar çok daha rahat soyulacaktır.
  • El yakmayacak sıcaklığa düşünce patlıcanları rahatlıkla soyabilirisiniz.
  • Soyduğunuz patlıcanları ister bütün Halide isterseniz doğrayarak poşetleyebilirsiniz.
  • Buzdolabı poşetine aldığınız patlıcanların havasını alıp ağzını sıkıca bağlayarak buzlukta saklamaya alabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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