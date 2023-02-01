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PayPal çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkarıyor

PayPal çalışanlarının yüzde 7'sini, yani yaklaşık 2000 kişiyi işten çıkarıyor. Firmanın açıklaması geçen ay teknoloji devleri tarafından gerçekleştirilen on binlerce işten çıkarmanın ardından geldi

PayPal çalışanlarının yüzde 7'sini işten çıkarıyor
HABERTURK.COM

PayPal toplam işgücünün yüzde 7'sini, yani yaklaşık 2000 çalışanını işten çıkarıyor.

Online ödeme şirketi, zorunlu makro-ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldığı için bu kararı vermek mecburiyetinde kaldığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan PayPal CEO'su Dan Schulman, "Dünyamız, müşterilerimiz, ve rekabet ortamımız geliştikçe değişmeye devam etmeliyiz" dedi.

PayPal'ın duyurusu, geçen ay teknoloji devleri tarafından gerçekleştirilen on binlerce işten çıkarmanın ardından geldi.

Salı günü, sosyal medya şirketi Snapchat, ilk çeyrekte gelirinin yüzde 10 düşebileceği konusunda uyarıd bulundu

Sene başında ise Amazon, pandemi dönemindeki belirsizlikler ve yaptığı hızlı işe alımlar nedeniyle 18.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Ocak ayında Google'ın çatı şirketi Alphabet 12.000 çalışanını işten çıkaracağını söylerken, Microsoft 10.000 çalışanının işini kaybedeceğini duyurdu.

İsveçli dijital müzik platformu Spotify, verimlilik artırma amacıyla 10.000 çalışanının yüzde 6'sını çıkaracağını söyledi.

ÇİP ÜRETİCİLERİNDEN KÖTÜ PERFORMANS

Teknoloji alanındaki yavaşlamanın bir göstergesi olarak salı günü ABD'li çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD), 2022'nin son üç ayında kârında yüzde 98 düşüş olduğunu bildirdi.

Bugün ise dünyanın en büyük ikinci çip üreticisi SK Hynix, tarihindeki en büyük çeyreklik zararını açıkladı.

Güney Kore şirketi, 2022'nin son üç ayında beklentilerin ötesinde bir şekilde 1.4 milyar dolar zarar açıkladı. Söz konusu dönemde satışları yüzde 38 geriledi.

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