Satın alma anlaşmasıyla ZOOZ ve PayU ekipleri, geleceğin önde gelen, küresel standart ödeme altyapısını oluşturma hedefiyle birlikte çalışacaklar. Bu vizyonun bir parçası olarak, sektörün ihtiyaçlarını destekleyebilecek kapsamlı, modüler ve son derece esnek bir “Ödeme İşletim Sistemi Platformu” oluşturacaklar. Platformun beklenen özellikleri arasında, küresel satıcıların büyümesini destekleyen sahtecilik yönetimi, gerçek zamanlı raporlama ve akıllı yönlendirme bulunuyor.

SINIR ÖTESİ E-TİCARET PAZARI 994 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

PayU ve ZOOZ'un güçlerini birleştirmesi sayesinde 2020 yılında 994 milyar dolara ulaşması beklenen sınır ötesi piyasaya erişim planlanıyor. Accenture tarafından yayınlanan bir rapora göre, sınır ötesi işlerin yaklaşık üçte ikisi Asya ve Latin Amerika gibi yüksek büyüme pazarlarından gelecek. Alternatif ödeme yöntemleri hala bu pazarlardaki tüm ödemelerin üçte ikisini temsil ediyor.

PayU Türkiye Genel Müdürü Emre Güzer, “Bu satın alma, Türkiye'de faaliyet gösteren iş ortaklarımızın da yararlandığı, PayU ve ZOOZ arasında bir yıldır süre gelen işbirliğinin devamı niteliğinde bir gelişmedir. Birlikte daha yakından çalışmak, PayU Hub Platformu'nun geliştirilmesini sağlayarak başarılı iş ortaklarımızın Türkiye ve ötesinde desteklenmesine yardımcı olacaktır” dedi.



Anlaşma kapsamında, ZOOZ'un kurucu ortağı ve CEO'su Oren Levy ve CTO'su Ronen Morecki, PayU'nun Küresel Liderlik ekibinin bir parçası olarak, teknoloji ve iş geliştirme konularına odaklanacak. ZOOZ'un 70 kişilik deneyimli teknik ve ödeme uzmanı ekibi de, şirketin teknik yeteneklerini artıran PayU ekibinin bir parçası olacak.

PayU'nun CEO'su Laurent le Moal anlaşma hakkında, “Finansal teknoloji alanındaki en aktif yatırımcılardan biri olarak, her zaman ticari müşterilerimizi büyümeye teşvik etmek ve desteklemek için fırsatlar arıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz satın alma da, bu felsefenin işlediğini gösteren harika bir örnek. ZOOZ ekibini PayU bünyesine katmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İlk “Ödeme İşletim Sistemi” platformunu oluşturmak için birlikte çalışarak, PayU'nun finansal sınırları olmayan bir dünya inşa etme misyonunu güçlendireceğiz” dedi.

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