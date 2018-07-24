ABD pazarının en çok gelir elde eden 10 oyunu arasında yer alan Toon Blast’ın ABD’deki kullanıcıları hedefleyen reklam filmleri serisi yayına girdi. Ünlü oyuncu Ryan Reynolds’ın rol aldığı, ödüllü yönetmen Tom Kuntz’un yönettiği seride, Toon Blast oyununu konu alan 9 film bulunuyor. Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, dijital platformlarda yayınlanan reklam filmlerinin performans pazarlama alanında bir ilk olduğunu söyledi.
Toy Blast ve Toon Blast gibi tüm dünyada büyük beğeni kazanan oyunların geliştiricisi olan Türk teknoloji şirketi Peak Games, Ryan Reynolds ile yenilikçi bir iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği, ünlü bir ismin yer aldığı, tamamen performans pazarlama bakış açışı ile tasarlanan ilk kampanya olma özelliğini taşıyor.
Reklamcılık tarihinde ilk kez, hedef kitlenin tepkileri sonucu gelişen, her adımı derin analitik bilgiler ile ölçümlendirilebilen bir marka/ünlü isim ortaklığı gerçekleştirildi. Her kampanyanın başlamasını takip eden 24 saat içinde, Peak Games videoların etkisini tam olarak ölçebilme, hedef kitlenin beğenisine göre reklamları geliştirerek doğru videoyu doğru kitle ile eşleştirme şansına sahip olacak.
Ödüllü reklam ajansı TBWA/Chiat/Day LA’in kreatif liderliğinde dokuz senaryo baz alınarak, 30’dan fazla farklı versiyon oluşturuldu. Tüm sahneler tanınmış yönetmen Tom Kuntz tarafından yönetilirken, yapım aşamasını MJZ’nin yetenekli ekibi üstlendi.
Çalışma, Peak Games’in 2018 yılı için belirlediği 400 milyon dolarlık global pazarlama bütçesi kapsamında gerçekleştirildi.
Reynolds, “Peak Games ekibi birlikte çalışması çok kolay ve eğlenceliydi. Yaşadığım deneyimden gerçekten çok mutluyum” dedi.
“Ryan Reynolds yeteneği ve kendine özgü mizah anlayışı ile Toon Blast için ideal bir isim” diye konuşan Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Reynolds gibi bir isme performans pazarlama kampanyasında dünyada yer veren ilk mobil oyun şirketi olduğumuz için şanslıyız” dedi.
ABD’de ilk 10’da
Peak Games, ABD'nin en çok gelir elde eden ilk 10 oyun listesine Toy Blast ve Toon Blast gibi iki başarılı oyun sokarak pazardaki en önemli şirketlerden biri olmayı başardı. Toon Blast, bugüne dek 80 milyondan fazla indirildi ve ülkedeki en geniş kullanıcı kitlelerinden birine sahip. 2015 yılında yayınlanan Toy Blast ise, dünya genelinde 120 milyondan fazla kişiye ulaştı ve her yıl büyüyerek yoluna devam ediyor. Her iki oyun dünyada milyonlarca kişiye eğlenceli saatler yaşatıyor.
Tüm dünyada yayına giren videolar, Facebook ve Instagram’dan başlayarak önde gelen tüm video platformlarında yayınlanacak.
Künye:
Aktör: Ryan Reynolds
Yönetmen: Tom Kuntz
Ajans: TBWA/Chiat/Day (Los Angeles ofisi)
Prodüksiyon: MJZ
Stüdyo: Steiner Studios NY
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