Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Akil'in koluna kene yapıştı - Magazin haberleri

        Pelin Akil'in koluna kene yapıştı

        Ünlü oyuncu Pelin Akil, Berkay Şahin konserinin ardından hastanelik oldu. Akil'in, koluna yapışan keneyi kendi imkânlarıyla çıkarmaya çalışırken parça kaldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 19:32 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koluna kene yapıştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Pelin Akil, talihsiz bir olay yaşadı. Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Berkay Şahin konserine giden Akil, konser sonrası kendini hastanede buldu.

        Koluna kene yapışan Pelin Akil; "Bahçede koluma kene yapışmıştı onu kendim çıkardım, asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz" dedi.

        Öte yandan, Pelin Akil ile 2016'da nikâh masasına oturduğu Anıl Altan’ın evliliklerinde bir süredir sorun yaşadıkları ve yollarını ayıracakları yönünde iddialar gündeme geliyordu. Daha önce bu söylentileri yanıtsız bırakan Akil, dün katıldığı konserde sessizliğini bozdu. İlk kez konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu; "Karı - koca yollarımızı ayırdık" diyerek ayrılığı doğruladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #pelin akil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Koluna kene yapıştı
        Koluna kene yapıştı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında
        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak