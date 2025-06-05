Pelin Akil'in koluna kene yapıştı

Ünlü oyuncu Pelin Akil, talihsiz bir olay yaşadı. Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Berkay Şahin konserine giden Akil, konser sonrası kendini hastanede buldu.

Koluna kene yapışan Pelin Akil; "Bahçede koluma kene yapışmıştı onu kendim çıkardım, asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz" dedi.

Öte yandan, Pelin Akil ile 2016'da nikâh masasına oturduğu Anıl Altan’ın evliliklerinde bir süredir sorun yaşadıkları ve yollarını ayıracakları yönünde iddialar gündeme geliyordu. Daha önce bu söylentileri yanıtsız bırakan Akil, dün katıldığı konserde sessizliğini bozdu. İlk kez konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu; "Karı - koca yollarımızı ayırdık" diyerek ayrılığı doğruladı.