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Anıl Altan, kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile 2016 yılında evlendi. Alin ve Lina adında ikiz bebekleri olan çiftin mutlu evliliği sürüyor.

İSYAN ETTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Pelin Akil, bir takipçisinin "Hiç mi yüreğin sızlamıyor, resmen Lina'yı ayırıyorsunuz!" şeklindeki yorumunu ifşa etti. Kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan eden Pelin Akil, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki Pelin Akil, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Allah'ım ne insanlar var! Ne olursunuz böyle insanlar olmayın ve bu gibi insanları engelleyin, şikayet edin, her şeyi yapın. Artık ifşa ediyorum. Bir de böyle bir yorum yapmış. Aslında bu ifşa olmuyor çünkü herkesin huzurunda, görebileceğiniz şekilde yapıyor. Bana 'Yazıklar olsun' falan diyor.

"ŞOK İÇİNDEYİM"

İnanılmaz ya. Bir de bana yazdığı mesajları görseniz... 'Lina'nın suçu ne! Siz ne biçim annesiniz! Evlat ayırıyorsunuz.' İnsan evladını ayırır mı? İnsan evladını kayırır mı! İnanamıyorum gerçekten. Bu zihniyetle siz nasıl büyüdünüz, nasıl gözlerle izliyorsunuz... Şok içindeyim gerçekten.

"ALLAH SENİ ISLAH ETSİN"

Bu insan yakınlarına da böyle davranıyorsa insanların psikolojisini bozar. Yazıklar olsun. Bir de hanımefendi 'Babalar ayırabilir ama anneler yapmaz. Vicdansız, merhametsiz seni' diyor. 'Yazıklar olsun' diyor ama babalar yapabilirmiş... Böyle bir algısı var. Yazık! Hala yazıyor, inanılmaz. Allah seni ıslah etsin.

"HADSİZLİĞİNE ÇOK SİNİRLENDİM"

Sürekli 'Acaba gerçekten öyle mi? Alin'i daha mı çok çekiyorum?' diyerek çektiğim videolara bakıyorum. İnanılmaz, etkilendim ama bir annenin evlatlarını ayırması gibi bir şey söz konusu olamaz. İstese de yapamaz bunu. İkisi de benim canım. Ben o kadının hadsizliğine çok sinirlendim. Beni vicdansızlık ve merhametsizlikle suçladı, benim ahımı aldı. Allah yukarda, Allah her yerde...

"İKİSİ İÇİN DE CANIMI VERİRİM"

Onların dünyaya gelmesi için neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. Bir de yanımdakiler ve çevremdekiler... İkisi için de canımı veririm. Çok etkilendim ben. Belki o an öyle denk gelmiştir, Alin'i çektikten sonra öyle denk gelmiştir ve daha sonra aynı şeyi Lina'ya yapmışımdır ama ayırmak gibi bir şey söz konusu olamaz.

Böyle düşünen varsa beni engelleyin, olur mu! Çünkü Allah her şeyi biliyor. Günahıma girmiş olursunuz. O mesajları okudum ve Lina'ya daha çok ilgili davranmaya başladım. Alin'i bıraktım, Lina'yı öpüyorum, kokluyorum. Alin, gözümün içine bakıyor.

İkiz annesi olmak çok zor, beni izleyen ikiz anneleri çok iyi bilir. Çünkü ayırmıyorsun, ayırmadığın için biri kucağındayken bir öptüğünde bırakıp, diğerini de öpüyorsun. Ben buna bu kadar dikkat ederken sen bana bu duyguları hissettirdin ya... Allah büyük gerçekten. Günah almak en büyük günah.

Belki silerim sonra bu videoları ama şu an hissettiklerim bu. O kadın gibi düşünen varsa silsin beni ve kötü bakan, kötü arayan gözlerini bizim aileden uzak tutsun.