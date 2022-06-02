PES ya da Pro Evo, Konami tarafından geliştirilen ve yayımlanan futbol oyunları serisidir. Her yıl oyun, iki farklı isimle oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. Oyunseverler merakla PES 2022'nin çıkacağı tarihi merak ediyor: EFootball PES 2022 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

EFootball PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak?

eFootball PES 2022 güncellemesinin bahar aylarında yayınlanması bekleniyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre beklenen güncellemenin 2 Haziran 2022 tarihinde yayınlanması planlanıyor.

Kanomi tarafından yapılan açıklama da şu şekilde: "eFootball™ 2022, mobil için eFootball PES 2021 güncellemesi şeklinde mevcut olacak ve oyun motorundan oyunu deneyimleme şeklinize kadar her şeyde yapılan yeniliklerle yeni nesil futbol oyununun öncüsü olacak.