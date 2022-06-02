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PES 2022 mobile ne zaman çıkacak? iOS ve Android eFootball PES 2022 Mobile çıkış tarihi açıklandı!

PES 2022 mobile ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği oyunun tarihine ilişkin son durum merak konusu oldu. Peki, PES 2022 mobile ne zaman çıkacak? İşte konuya dair tüm bilgiler...

PES 2022 mobile ne zaman çıkacak? iOS ve Android eFootball PES 2022 Mobile çıkış tarihi açıklandı!

PES ya da Pro Evo, Konami tarafından geliştirilen ve yayımlanan futbol oyunları serisidir. Her yıl oyun, iki farklı isimle oyunseverlerin beğenisine sunuluyor. Oyunseverler merakla PES 2022'nin çıkacağı tarihi merak ediyor: EFootball PES 2022 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

EFootball PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak?

eFootball PES 2022 güncellemesinin bahar aylarında yayınlanması bekleniyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre beklenen güncellemenin 2 Haziran 2022 tarihinde yayınlanması planlanıyor.

Kanomi tarafından yapılan açıklama da şu şekilde: "eFootball™ 2022, mobil için eFootball PES 2021 güncellemesi şeklinde mevcut olacak ve oyun motorundan oyunu deneyimleme şeklinize kadar her şeyde yapılan yeniliklerle yeni nesil futbol oyununun öncüsü olacak.

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