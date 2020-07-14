Hollanda merkezli tüketici sağlık teknolojileri şirketi Philips’in sonic elektrikli diş fırçası Philips Sonicare, Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Philips Sonicare Diamond Clean diş fırçası, temizleme, beyazlatma, hassas bakım, derin temizlik ve hassas diş etlerine sahip kişiler için özel olarak tasarlanan diş eti bakımı dahil olmak üzere 5 farklı bakım modu sunuyor.

Philips’in Türkiye’de ilk kez lansmanını yaptığı sonic elektrikli diş fırçası markası Philips Sonicare, sonic teknolojisi sayesinde, dakikada 62 bin fırça hareketi ile manuel fırçaların 1 ayda yaptığı işi, 2 dakikada yapıyor.

Philips Sonicare Diamond Clean diş fırçasında, AdaptiveClean ve DiamondClean olmak üzere iki farklı işlev için fırça başlığı bulunuyor.

TAM ŞARJLA 3 HAFTA KULLANIM

Verilen bilgiye göre derinlemesine temizlik için sunulan AdaptiveClean fırça başlığı, 4 kat fazla yüzey teması ile ulaşılması zor yerlerde 10 kata kadar daha fazla plağı yok ediyor. DiamondClean fırça başlığı ise diş yüzeyindeki lekeleri temizlemek için kullanılıyor.

Tasarımı ile de dikkat çeken Philips Sonicare Diamond Clean, cam şarj bardağı ve USB’li seyahat çantası ile birlikte sunuluyor. Tam şarj ile 3 haftaya kadar kullanılabilen Diamond Clean elektrikli diş fırçası, seyahat sırasında tercihe göre USB ile dizüstü bilgisayardan veya prizden şarj edilebiliyor.