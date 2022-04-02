'Pierre', 'Aziz' ve 'Efnan' arasında büyük yüzleşme!

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Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Aziz’in dün akşam ekrana gelen bölümünde Efnan’ın davetine gelmemesi üzerine şovuna başlayan Pierre, İdare Binası’nın önünde Aziz ve Efnan’ın karşısına geçerek ilişkilerini derinden sarsacak bir hamle yaptı.

Efnan’a yüzükleri iade etmek için buluşacaklarını söyleyen Pierre, elindeki kutuyu açınca Aziz büyük bir şok yaşadı. Finalde Efnan’ın yüzüklerinin Pierre’de olduğunu anlayan Aziz, dehşet içinde sevdiği kadına bakarken; ikilinin bu sorunun üstesinden nasıl geleceği merak konusu oldu.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #AZİZ’İ KONUŞTU!

‘Aziz’in 20. bölümü ABC1 20+'da 4.48 izlenme oranı (rating) 11.54 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.08 izlenme oranı (rating) 10.90 izlenme payı (share), AB'de 4.05 izlenme oranı (rating) 11.10 izlenme payı (share) elde etti. Dizinin heyecan dolu bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. #Aziz etiketi 4 saat 25 dakika, bölüm etiketi #YaptıklarımınBedeli ise 1 saat 10 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

EFNAN, PİERRE’İN ELİNDEN KURTULMAYI BAŞARDI

Efnan, elindeki mektup açacağını saplayacağı sırada Pierre’in ani hamlesiyle kıskıvrak yakalandı. Pierre’den kurtulmaya çalışırken elini kesen Efnan acı içinde kıvranırken yüzüklerini de düşürdü. Pierre, Efnan’ın gitmesine izin verdi. Pierre’in yanından korku içinde ayrılan genç kadın, yüzüklerini düşürdüğünü fark etse de gözyaşları içinde Aziz’e koştu.

Efnan, Pierre’in elinden nasıl kurtuldu?

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AZİZ, ADEM’İ ÇİFTLİKTEN KOVDU

Efnan, Aziz’in kurtulmasıyla rahat bir nefes alırken, tüm şehirde bağımsızlık sevinci yaşandı. Aziz’in kendine geldiğini öğrenen Dilruba ise gitmekten vazgeçti. Elena’yla ilişkisi herkesin dilinde olan Adem, Dilruba’ya cehennemi yaşatmada kararlıydı. İkilinin kavgasına şahit olan Aziz Dilruba’yı korurken, Adem’i çiftlikten kovdu. Yaşadıkları karşısında daha fazla dayanamayan Dilruba Aziz’e, Adem’den boşanmak istediğini söyledi.

Aziz, Adem’i evden kovuyor;

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AZİZ İYİLEŞTİĞİNDE ARKASINDAN ÇEVRİLEN İŞLERLE YÜZLEŞTİ

Antakya’ya ilk halı makinesini getiren Kenan, Galip’in atölyesinde halkın merak dolu bakışları arasında makine halısı yapmaya başladı. Aziz’in yokluğunda çoğu şey değişmişti. Maksude Kenan’la evlenirken, Adem atölyedeki işçileri tehdit ederek hisselerini almıştı. Üstelik birlikte iş yapacakları amcası Galip, bu işten vazgeçmişti. Aziz can çekişirken arkasından iş çeviren Adem’in yaptıklarını öğrenince Payidar konağına giderek ondan hesap sordu. Bütün şehir makine halısı için sıraya girince, Aziz’in siparişleri tek tek iptal olmaya başladı. Her şeye rağmen makinenin gelişini halı dokuma sanatına tehdit olarak gören Aziz, makineyi kendi atölyesine sokmamaya kararlıydı.

Aziz, Adem’den işçilerin hesabını soruyor;

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AZİZ İLE EFNAN ARASINDA DİLRUBA KRİZİ YAŞANDI

Efnan, Pierre ve Dilruba yüzünden istediği mutluluğa bir türlü ulaşamıyordu. Dilruba ve Aziz’in konuşmalarına şahit olan Efnan, Dilruba’yı kıskandı. Dilruba’nın evden gitmesini isteyen Efnan, Aziz’i zor durumda bıraktı. Aziz ve Efnan arasında çıkan tartışma sonunda tatlıya bağlandı.

Efnan, Dilruba’nın gitmesini istiyor;

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EFNAN GİZLİCE PİERRE’İN EVİNE GİRDİ

Adem’le evliliğinde artık sona gelen Dilruba, hamile olduğunu anlayınca büyük bir çıkmaza girdi. Yüzüklerini bir türlü alamayan Efnan ise çareleri tükenince Pierre’in evine gizlice girmeye çalıştı. Ancak yüzükleri bulamadığı gibi Pierre’e de yakalandı. Canına tak eden Efnan isyan etse de Pierre’in teklifiyle yine şoke oldu. Pierre, doğum gününü Efnan’la birlikte geçirme şartıyla yüzükleri vereceğini söyledi.

Pierre, Efnan’ı suçüstü yakalıyor;

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AZİZ ŞEHRİN KİMLİĞİNİN BOZULMASINA İZİN VERMİYOR

Adem’in aldığı halı dokuma makinesini gören Aziz, halıların şehrin kimliğini yansıttığını ifade eden sözleriyle halkı etkisi altına almayı başardı. Aziz, sermayesinin yok olacağını bile bile halkın makineyi devirmesine izin verdi. Ancak Pierre bu mutluluğa da gölge düşürmeye kararlıydı.

“Halılar bu şehrin kimliği, ruhu, sofrasına konan aşı…”

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DİLRUBA BEBEĞİNİ İSTEMEDİ

O sırada Dilruba’nın hamile olduğunu ancak çocuğu aldırmak istediğini anlayan Efnan her yerde onu aradı. Efnan’dan Dilruba’nın hamile olduğunu öğrenen Adem neye uğradığını şaşırdı. Adem, karısını buldu ancak Dilruba çocuğu düşürmesine, hatta bir daha anne olamamasına neden olabilecek ilacı çoktan içmişti.

“Sen ne yaptın Dilruba?”

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!