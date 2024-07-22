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        Haberler Magazin Pink Martini konserinde İmamoğlu çifti sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Pink Martini konserinde İmamoğlu çifti sahneye çıktı

        Pink Martini grubunun İstanbul'daki konserinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıkıp şarkı söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:29
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        Repertuvarlarında Türkçe dâhil 25 dilde şarkılara yer veren ABD'li müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

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        Konser, geniş bir katılımla gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu da dinleyiciler arasında yer aldı.

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        İmamoğlu çifti, konserin bir bölümünde sahneye çıkarak Pink Martini ile birlikte şarkı söyledi.

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        Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu, 'Aşkın Baharı' adlı şarkıya eşlik etti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Pink Martini
        #Ekrem İmamoğlu
        #Dilek İmamoğlu
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